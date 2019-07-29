Ракетный договор США и России: Япония предложила новый формат сделки

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в этом году вышли оба его участника – и Россия, и США – должен включать в себя и других членов "ядерной пятерки": Великобританию, Китай, и Францию.
Об этом заявил 29 июля министр иностранных дел Японии Таро Коно, отметив важность ДРСМД в вопросе сокращения ядерных вооружений в мире.
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"Я считаю, что этот договор очень важен как для Японии, так и для всего мира с точки зрения вклада в разоружение. С другой стороны, многие страны, не входящие в него, продолжали увеличивать численность своих вооружений. Когда текущий договор истечет, я считаю, что необходимо будет заняться созданием новой структуры, нацеленной на все страны из "ядерной пятерки", — сказал он.
Глава японской дипломатии обещал, что его страна постарается вести работу со всеми этими государствами с целью создания нового документа о разоружении.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
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