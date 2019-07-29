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Ракетный договор США и России: Япония предложила новый формат сделки

Сегодня, 13:20

Токио хочет, чтобы все страны из "ядерной пятерки" подписали новое соглашение о нераспространении ядерного оружия

Таро Коно

Таро Коно / Фото: AFP

Ракетный договор США и России: Япония предложила новый формат сделки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE Другие страны Токио хочет, чтобы все страны из "ядерной пятерки" подписали новое соглашение о нераспространении ядерного оружия

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в этом году вышли оба его участника – и Россия, и США – должен включать в себя и других членов "ядерной пятерки": Великобританию, Китай, и Францию.

Об этом заявил 29 июля министр иностранных дел Японии Таро Коно, отметив важность ДРСМД в вопросе сокращения ядерных вооружений в мире.

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"Я считаю, что этот договор очень важен как для Японии, так и для всего мира с точки зрения вклада в разоружение. С другой стороны, многие страны, не входящие в него, продолжали увеличивать численность своих вооружений. Когда текущий договор истечет, я считаю, что необходимо будет заняться созданием новой структуры, нацеленной на все страны из "ядерной пятерки", — сказал он.

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Глава японской дипломатии обещал, что его страна постарается вести работу со всеми этими государствами с целью создания нового документа о разоружении.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.  

Мы также писали, что 3 июля российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Япония РСМД ядерное вооружение ДРСМД ракетный договор

Источник: ТАСС

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