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Рамадан в Турции начался с 96-часового комендантского часа

23 апреля, 16:36

Станислав Кожемякин

Туркам запретили выходить на улицу из-за коронавируса

В Турции, министр внутренних дел которой ранее подал в отставку из-за провала комендантского часа, опять запретят выходить на улицу по вечерам.

Как сообщает агентство Anadolu, в первые четыре дня священного у мусульман месяца Рамадан – с 23 по 27 апреля – в 31 турецком городе и провинции действует комендантский час.

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Данная мера распространяется в том числе на столицу Анкару, туристическую Анталью и крупнейший город страны Стамбул.

В связи с этим 23 и 24 апреля рынки и продуктовые магазины будут работать с 9 до 14 часов, а 25 и 26 апреля их закроют вовсе. При этом продолжат работу пекарни, больницы, аптеки и производство товаров и предметов медицинского назначения.

И хотя турецкие мечети, в отличие от Ирана и Саудовской Аравии, продолжают работать, в стране ужесточили правила религиозных традиций.

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Например, туркам запретили разговляться (в течение всего Рамадана мусульманам положено поститься с восхода до захода солнца) в больших группах, а барабанщикам, которые ходят по улицам и будят верующих к завтраку запрещено собирать подарки.

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По состоянию на 23 апреля в Турции зафиксировано почти 99 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В то же время, жертвами эпидемии стали более 2,3 тысячи человек, а больше 16,5 тысяч выздоровели.

10 апреля в Турции уже пытались ввести 48-часовой комендантский час, однако это не сработало – люди были вынуждены отправиться за продуктами уже после введения меры, в связи с чем у магазинов столпились огромные очереди. Из-за этого глава МВД Сулейман Сойлу подал в отставку. Впрочем, президент Тайип Эрдоган не принял его заявление.

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Турция Стамбул комендантский час рамадан анкара Анталья

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