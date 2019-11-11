Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Раскрыл военные преступления России: основатель "Белых касок" найден мертвым

11 ноября, 14:17

Тело Джеймса Ле Мезюрье нашли во дворе его дома в Стамбуле

"Белые каски" работают в Сирии. Фото: facebook.com/SyriaCivilDef

"Белые каски" работают в Сирии. Фото: facebook.com/SyriaCivilDef

Правоохранительные органы Турции расследуют обстоятельства смерти в Стамбуле бывшего офицера британской разведки Ми-6 Джеймса Ле Мезюрье.

Он является основателем сирийской неправительственной добровольческой организации "Белые каски", которая неоднократно сообщала о нарушениях России и сирийских войск против мирных жителей в Сирии.

Тело мужчины обнаружили на рассвете 11 ноября во дворе его дома в стамбульском районе Бейоглу. Мрачную находку совершили жители, которые шли в мечеть на утреннюю молитву.

Реклама

Прибывшая по их вызову полиция установила место проживания Ле Мезюрье и позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа

Ссылаясь на местную полицию, турецкая пресса пишет, что предварительной причиной смерти мужчины могло стать падение с балкона его квартиры. Версия насильственной смерти пока не озвучивалась, однако по данным журналистов погибший некоторое время принимал антидепрессанты.

В тренде
Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранные
Владимир Путин

"Белые каски" (официальное название— "Сирийская гражданская оборона") были созданы в Сирии в 2014 году.

Известность организации принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах среди мирного населения в результате атак российских войск.

Кроме того, они предоставили доказательства применения подконтрольными режиму сирийского президента Башара Асада военными химического оружия. Россия же это всячески пыталась отрицать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция Стамбул война в Сирии Белые каски

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в Беларуси
Толкались и падали в ноги: курьезное видео с открытия KFC в БеларусиДругие страны
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны
Турция начала новую военную операцию против курдов
Турция начала новую военную операцию против курдовДругие страны
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...