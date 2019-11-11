Раскрыл военные преступления России: основатель "Белых касок" найден мертвым

Тело Джеймса Ле Мезюрье нашли во дворе его дома в Стамбуле

"Белые каски" работают в Сирии. Фото: facebook.com/SyriaCivilDef

Правоохранительные органы Турции расследуют обстоятельства смерти в Стамбуле бывшего офицера британской разведки Ми-6 Джеймса Ле Мезюрье.

Он является основателем сирийской неправительственной добровольческой организации "Белые каски", которая неоднократно сообщала о нарушениях России и сирийских войск против мирных жителей в Сирии.

Тело мужчины обнаружили на рассвете 11 ноября во дворе его дома в стамбульском районе Бейоглу. Мрачную находку совершили жители, которые шли в мечеть на утреннюю молитву.

Реклама

Прибывшая по их вызову полиция установила место проживания Ле Мезюрье и позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая от полицейских узнала о смерти мужа

Ссылаясь на местную полицию, турецкая пресса пишет, что предварительной причиной смерти мужчины могло стать падение с балкона его квартиры. Версия насильственной смерти пока не озвучивалась, однако по данным журналистов погибший некоторое время принимал антидепрессанты.

"Белые каски" (официальное название— "Сирийская гражданская оборона") были созданы в Сирии в 2014 году.

Известность организации принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах среди мирного населения в результате атак российских войск.

Кроме того, они предоставили доказательства применения подконтрольными режиму сирийского президента Башара Асада военными химического оружия. Россия же это всячески пыталась отрицать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама