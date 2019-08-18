В результате российских авиаударов в Сирии погибли 13 гражданских

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В результате авиаударов Воздушно-космических сил России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения.



Об этом заявил глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Идлиба Мустафа Хадж Юсуф, передает Anadolu.

По его словам, инцидент произошел в субботу, 16 августа, в населенном пункте Хас. Среди жертв атаки – беременная женщина.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в результате массированных ударов авиации режима Башара Асада и его союзников по населенным пунктам погибли не менее двух мирных жителей, 23 получили ранения.

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По данным сирийской оппозиции, авиарейды прошли в деревнях Кебине (провинция Лазкийе), а также Тери, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

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Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.

Сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности – оппозиция отойдет на 20 км от демилитаризованной зоны, и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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