Расследование катастрофы Boeing 737 MAX: Эфиопии окажут помощь эксперты из Франции и США
В результате крушения самолета погибли 157 человек
Эксперты из Франции и США помогут специалистам эфиопской комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщили в французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
"Эксперты из французского BEA и американского NTSB окажут содействие работе специалистов из эфиопской следственной комиссии. Также в этом будут участвовать эксперты из Федеральной авиационной администрацией США и корпорации Boeing", – говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии. Как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.
Также сообщалось, что изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии.
В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек.
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