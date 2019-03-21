Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Расследование катастрофы Boeing 737 MAX: Эфиопии окажут помощь эксперты из Франции и США

Сегодня, 09:29

В результате крушения самолета погибли 157 человек

Boeing 737-9 MAX
Boeing 737-9 MAX. Фото: AFP
Расследование катастрофы Boeing 737 MAX: Эфиопии окажут помощь эксперты из Франции и США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cd/e17/5c88cde174e53.jpg Другие страны В результате крушения самолета погибли 157 человек

Эксперты из Франции и США помогут специалистам эфиопской комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщили в французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Эксперты из французского BEA и американского NTSB окажут содействие работе специалистов из эфиопской следственной комиссии. Также в этом будут участвовать эксперты из Федеральной авиационной администрацией США и корпорации Boeing", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии. Как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. 

В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Франция, Эфиопия, крушение, самолет, расследование, Boeing-737

Вы сейчас просматриваете новость " Расследование катастрофы Boeing 737 MAX: Эфиопии окажут помощь эксперты из Франции и США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing вместо тел выдали землю

18 марта, 00:45

Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК

Французские эксперты завершили работу с "черными ящикам" разбившегося в Эфиопии Boeing

17 марта, 20:20

Данные с самописца передали следственной группе, занимающейся расследованием

Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

17 марта, 09:37

Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing перед падением аномально быстро набирал скорость

15 марта, 12:07

Диспетчеры пришли к выводу еще до сообщения капитана, что у него была чрезвычайная ситуация

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Умерла Юлия Началова