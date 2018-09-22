Расстрел парада в Иране: количество жертв превысило 20 человек

Сегодня, 13:51

Целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, приглашенные на мероприятие

Фото: AFP
Фото: AFP

После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана погибли по меньшей мере 24 человека, еще 53 пострадали. Такие данные приводит агентство ИРНА.

Четверо человек в военной форме в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

Также представитель Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) отметил, что целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, приглашенные на мероприятие.

Ранее Тегеран назвал причастных к теракту, отметив, что  считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев.

Также сообщалось, что появились детали о погибших от расстрела в Иране.

Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке. При нападении пострадали не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок.
теракт, взрыв, террористы, расстрел, военный парад
Источник:

ТАСС

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