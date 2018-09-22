Расстрел парада в Иране: количество жертв возросло

Сегодня, 17:21

Четверо человек в военной форме в течение десяти минут стреляли по людям во время парада


После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства ИРНА, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

Также представитель Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) отметил, что целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, приглашенные на мероприятие.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Четверо человек в военной форме в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать

Ранее сообщалось, что после расстрела парада в Иране погибли по меньшей мере 24 человека, еще 53 пострадали. Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Также Тегеран назвал причастных к теракту, отметив, что считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев.
теракт, террористы, ранения, парад, военный парад

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Денис Пушилин. Фото: архив

В "ДНР" заявили о доказательствах причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

15 Сентября, 10:57

Главы самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отметил, что они содействовали СБУ

Другие страны

Фото: AFP

Кровавый теракт в штаб-квартире нефтяной корпорации Ливии: есть жертвы

10 Сентября, 13:32

В атаке участвовали шесть человек, среди которых были смертники – один из них привел взрывчатку в действие перед зданием, а другой сделал это внутри
Загрузка...

США

К годовщине 11 сентября в Нью-Йорке восстановили станцию метро

11 Сентября, 08:11

Прошлая станция подземки была разрушена во время теракта

Другие страны

В Кабуле произошло два взрыва. Фото: marica.bg

В столице Афганистана прогремели два взрыва: десятки погибших и раненых

5 Сентября, 19:42

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее
Загрузка...