Расстрел парада в Иране: количество жертв возросло

Четверо человек в военной форме в течение десяти минут стреляли по людям во время парада

После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства ИРНА, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

Также представитель Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) отметил, что целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, приглашенные на мероприятие.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Четверо человек в военной форме в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать

Ранее сообщалось, что после расстрела парада в Иране погибли по меньшей мере 24 человека, еще 53 пострадали. Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Также Тегеран назвал причастных к теракту, отметив, что считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев.