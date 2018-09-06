Разрушенные здания и вздыбленный асфальт: появились фото землетрясения в Японии

Сегодня, 11:52

Подземные толчки спровоцировали оползни в ряде населенных пунктов в Японии, нарушено электроснабжение, железнодорожное и авиасообщение


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Произошедшее в Японии землетрясение нанесло огромный ущерб местной инфраструктуре – наблюдаются перебои с электроснабжением, железнодорожным и авиасообщением.

Как уже сообщалось, подземные толчки спровоцировали сбои в работе атомной станции "Томари" и тепловой станции "Томода-Ацуси". Если подача электричества на первую восстановлена в полном объеме, то для восстановления последней понадобится около недели.

Кроме того, отменены все рейсы в главном аэропорту префектуры Хоккайдо – Син-Титосэ, а также остановлена работа многих линий метро и железных дорог.

Землетрясение стало причиной оползней, за которыми последовали масштабные разрушения. Сильнее остальных досталось жителям городка Ацуми, расположенного неподалеку от эпицентра землетрясения.

Стоит отметить, что более трех десятков людей, которые числятся пропавшими – жители именно этой деревни.

Из-за трагедии губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку на Сахалин, который она должна была посетить 6-8 сентября. Однако премьер-министр Синдзо Абэ отменять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 10 сентября во Владивостоке, не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 8 человек. Украинцев среди них нет, но есть ли они среди пострадавших, не уточняется.

Стоит отметить, что землетрясение на севере Японии произошло именно в то время, когда на западе бушует тайфун "Джебби".
Япония, землетрясение, катаклизмы, хоккайдо, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Мощные ливни в Японии: число жертв возросло до 70 человек

8 Июля, 11:44

60 человек пропали без вести

Другие страны

Фото: AFP

Япония пострадала от второго мощного землетрясения подряд

18 Июня, 08:50

В эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное", на острове Хонсю разрушены дома и дороги
Загрузка...

Другие страны

Фото: Newsroom.su

В Японии произошло мощное землетрясение

17 Июня, 10:03

Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и ущербе пока отсутствует

Другие страны

Фото: AFP

Тайфун со скоростью ветра 215 километров в час уносит жизни японцев

Вчера, 19:22

В стране отменены сотни авиарейсов, между некоторыми городами остановлено железнодорожное сообщение, а один из островов объявлен зоной стихийного бедствия

Другие страны

Фото: AFP

В Японии от мощного землетрясения погибли три человека

18 Июня, 13:01

Общее число пострадавших от стихии превысило 300 человек

Другие страны

Землетрясение зафиксировали у берегов Японии. Фото: карта

У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение

17 Августа, 05:54

Кроме Японии, подземные толчки могли также ощущаться на Северных Марианских островах в Тихом океане
Загрузка...