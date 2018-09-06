Разрушенные здания и вздыбленный асфальт: появились фото землетрясения в Японии

Подземные толчки спровоцировали оползни в ряде населенных пунктов в Японии, нарушено электроснабжение, железнодорожное и авиасообщение

Произошедшее в Японии землетрясение нанесло огромный ущерб местной инфраструктуре – наблюдаются перебои с электроснабжением, железнодорожным и авиасообщением.

Как уже сообщалось, подземные толчки спровоцировали сбои в работе атомной станции "Томари" и тепловой станции "Томода-Ацуси". Если подача электричества на первую восстановлена в полном объеме, то для восстановления последней понадобится около недели.

Кроме того, отменены все рейсы в главном аэропорту префектуры Хоккайдо – Син-Титосэ, а также остановлена работа многих линий метро и железных дорог.

Землетрясение стало причиной оползней, за которыми последовали масштабные разрушения. Сильнее остальных досталось жителям городка Ацуми, расположенного неподалеку от эпицентра землетрясения.

Стоит отметить, что более трех десятков людей, которые числятся пропавшими – жители именно этой деревни.

Из-за трагедии губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку на Сахалин, который она должна была посетить 6-8 сентября. Однако премьер-министр Синдзо Абэ отменять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 10 сентября во Владивостоке, не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 8 человек. Украинцев среди них нет, но есть ли они среди пострадавших, не уточняется.

Стоит отметить, что землетрясение на севере Японии произошло именно в то время, когда на западе бушует тайфун "Джебби".