Россия и Асад опят бомбят Сирию: есть жертвы

Российские и сирийские ВВС нанесли ряд авиаударов в провинциях Хама и Идлиб

Авиация Сирии и России нанесла новые ракетные удары по населенным пунктам и позициям сирийской оппозиции. Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на собственные источники среди повстанцев, на этот атаки случились в провинциях Хама и Идлиб.

В частности, отмечается, что самолеты атаковали повстанцев в районе Кефер Зита на севере Хамы и деревне Хабит на юге Идлиба, где погиб один мирный житель.

"Два военных самолета режима Асада и три самолета ВКС России, поднявшиеся в воздух с авиабазы "Хмеймим", нанесли удары по населенным пунктам и объектам оппозиции в Хаме и на юге Идлиба", – передают источники агентства.

Об остальных пострадавших либо разрушениях пока что не сообщает.

Факт авиаударов по повстанческим группам подтверждают и в Сирийской обсерватории прав человека.

Напомним, что пару дней назад в Минобороны РФ подтвердили, что действительно наносят авиаудары по позициям боевиков в провинции Идлиб.

Вскоре после этого правительство ФРГ призвало Москву удержать Дамаск от проведения операции в сирийской провинции.

Кроме того, США назвали эскалацией конфликта военное нападение сирийского правительства на повстанцев в Идлибе.