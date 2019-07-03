Россия нагнетает ненависть против грузин фейками: пропагандисты снова попались

Многие российские СМИ опубликовали видео нападения на российских туристов в Грузии пятилетней давности как свежее

Фото: скриншот.

На фоне массовых антироссийских и антиправительственных беспорядков в Тбилиси российские интернет-СМИ начали тиражировать видео конфликта туристов из Санкт-Петербурга с местным населением в Грузии.

На снятых кадрах видно, как группа людей обступила машину автопутешественников с петербургскими номерами и не пропускала дальше. У некоторых из них были флаги Грузии и Украины.

Причиной конфликта послужила георгиевская лента, которая висела в салоне автомобиля – грузины требовали, чтобы водитель ее отдал.

На видео слышно, как кто-то в толпе выкрикивает "Это вы на нас напали" и "Это Грузия". В какой-то момент грузины начали выкрикивать оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина.

Сперва автомобилист сопротивлялся, но позже отдал одному из участников протеста ленту, после чего ему дали спокойно уехать.

За последние сутки видео было опубликовано многими российскими СМИ, а также пропагандистами, включая работника "кремлевского пула" Дмитрия Смирнова, которые презентовали его как снятое недавно.

Однако оказалось, что эти статьи – фейк, так как данный ролик был записан после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Впрочем, этот факт не ослабил настроя российских агитаторов. Например, в своем Telegram-канале скандально известная Ольга Скабеева прямо написала: "Сути это, конечно, не меняет".

Другие настроенные против грузин комментаторы тоже призвали россиян не ездить Грузию, уверяя, что за пять лет там ничего не изменилось.

Напомним, что в России протесты в Тбилиси вызвали циничную реакцию – представитель Путина Дмитрий Песков и спикер МИД РФ Мария Захарова в унисон обвинили демонстрантов в провокации и русофобии.

Мы также писали, на фоне протестов в стране президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия является врагом и указала на опасность пророссийских сил в стране.

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