Россия не при чем: Путин отказал Ливии в окончательном решении конфликта

Глава Кремля заявил, что РФ не будет вносить решающий вклад в урегулирование в Ливийской республике

Фото: REUTERS/Yara Nardi.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не обязана вносить решающий вклад в урегулирование и прекращение войны в Ливии, вспыхнувшей с новой силой в начале 2019 года. По словам Путина, не Россия бомбила эту страну. Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин призвал вспомнить, с чего начался кризис в Ливии.

"Вообще-то, неплохо было бы вспомнить, с чего все началось, кто разрушил государственность Ливии. Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию, результат налицо: государственность Ливии уничтожена, на ее территории мы наблюдаем хаос и борьбу различных военизированных группировок", — сказал он.

При этом президент РФ заметил: "Я не думаю, что Россия здесь должна, обязана вносить какой-то решающий вклад в урегулирование, давайте спросим тех, кто это сделал".

Российский лидер заверил, что Москва не уклоняется от участия в нормализации ситуации. "Мы не уклоняемся от этого, но мы не хотим погружаться в эту проблему с головой", — сказал он.

Напомним, что, по мнению экспертов, война в Ливии выгодна Кремлю для дестабилизации обстановки и провоцирования новой волны мигрантов в ЕС.

Кроме того, в конце 2018 года сын Муаммара Каддафи – свергнутого и казненного в результате "Арабской весны" президента Ливии, просил российское руководство поддержать его план по примирению собственной страны.

Видео: Reuters/Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

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