Россия оккупант: Нино Катамадзе отказалась выступать в РФ
Катамадзе также выразила поддержку протестующим в Тбилиси
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.
По словам певицы, 20 июня она выступила на фестивале Усадьба Jazz в России, но из-за обострения отношений между странами это был ее последний концерт в России.
Катамадзе также выразила поддержку протестующим в Тбилиси и поддержала их требование об отставке главы МВД Грузии.
"Я никогда не отказывалась идти против насилия и несправедливости, своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России, я всегда говорю, что Россия оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим!" — написала Катамадзе в Facebook.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.
В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
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