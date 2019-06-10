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Россия озвучила свою позицию относительно нового правительства Молдовы

10 июня, 13:59

РФ рассчитывают на "скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе"

Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел России обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", – говорится в заявлении. 

Также в заявлении отмечается, что в РФ расчитывают на "скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны".

"Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами", – говорится в заявлении МИД России.

Политический кризис в Молдове продолжает углубляться. Два правительства – проевропейской Майи Санду, которую привели к присяге 8 июня, и и.о. премьера от Демпартии Павел Филип – провели параллельные заседания.

Напомним, что ранее появилась реакция СНБО и МИД Украины не политическую неопределенность в Молдове. Украинские власти заверили в том, что Киев заинтересован в стабильной, демократической и европейской Молдове и готов содействовать решению существующих проблем.

Мы также писали, что Филип инициировал роспуск парламента и проведение досрочных выборов в законодательный орган.

При этом в Украине РНБО экстренно собралась по поводу ситуации Молдове. 


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Тег протесты, Молдова, политический кризис, Филип

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