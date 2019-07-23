Россия продолжает бомбить Сирию: снова гибнут десятки мирных людей
В результате новых российских авиаударов в Идлибе погибли более 40 человек
Спустя неделю после гибели 22 человек в результате бомбардировок российской и сирийской авиацией мирных жителей на севере Сирии, более четырех десятков сирийцев стали жертвами новых обстрелов.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары были нанесены 22 июля в провинции Идлиб, которая является зоной деэскалации в Сирии.
Одной из целей стал город Мааррат-эн-Нуман на юге Идлибе – после атаки ВВС РФ по местной ярмарке погибли по меньшей мере 37 человек, включая 35 мирных жителей.
Кроме того, еще шестеро сирийцев погибли в результате авиаударов ВВС режима сирийского президента Башара Асада около города Саракиб.
По данным Сирийского центра, с конца апреля, когда началось наступление в Идлибе, погибли более 2000 человек, включая более 700 мирных жителей.
Напомним, что ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены.
Мы также писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной.
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