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Россия продолжает бомбить Сирию: снова гибнут десятки мирных людей

23 июля, 13:31

В результате новых российских авиаударов в Идлибе погибли более 40 человек

Фото: Reuters

Спустя неделю после гибели 22 человек в результате бомбардировок российской и сирийской авиацией мирных жителей на севере Сирии, более четырех десятков сирийцев стали жертвами новых обстрелов.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары были нанесены 22 июля в провинции Идлиб, которая является зоной деэскалации в Сирии.

Одной из целей стал город Мааррат-эн-Нуман на юге Идлибе – после атаки ВВС РФ по местной ярмарке погибли по меньшей мере 37 человек, включая 35 мирных жителей.

Кроме того, еще шестеро сирийцев погибли в результате авиаударов ВВС режима сирийского президента Башара Асада около города Саракиб.

По данным Сирийского центра, с конца апреля, когда началось наступление в Идлибе, погибли более 2000 человек, включая более 700 мирных жителей.

Напомним, что ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены.


Мы также писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной.

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Тег Сирия, война в сирии, авиаудар, ВВС России, Идлиб

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Источник:

Польское радио

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