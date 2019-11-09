Россия снова бомбит мирных жителей в Сирии: есть погибшие и раненые

США обвинили Россию и Асада в авианалете на гражданские объекты в Сирии

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Войска сирийского диктатора Башара Асада при поддержке российской авиации нанесли удары по нескольким гражданским объектам в Сирии, в результате чего погибли мирные жители. Об этом в Twitter заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Сирийские войска при поддержке российской авиации за последние 48 часов нанесли авиаудары от которых пострадала школа, больница, дома, погибли 12 человек, около 40 получили ранения", – написал он.

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Майк Помпео заявил, что Дамаск и Москва должны действовать в рамках процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить боевые действия в районах, где проживает мирное население.

Ранее сообщалось, что из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля по май текущего года около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии.

Мы, как мы уже писали, в США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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