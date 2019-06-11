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Россия снова нанесла авиаудары по Сирии: десятки погибших

11 июня, 16:50

Российские истребители Су нанесли авиаудары по мирным позициям в провинции Идлиб

Фото: AFP

Вслед за серией атак в мае Россия продолжила наносить авиаудары по мирным объектам в сирийском регионе Идлиб, в результате чего погибли более двух десятков человек.

В частности, по меньшей мере 13 человек, включая женщин и детей, стали жертвами бомбардировок российскими истребителями Су деревни Джабала на юге объявленного буферной зоной региона. Об этом заявили агентству Reuters заявили жители этого населенного пункта и спасатели.

Кроме того, российская авиация совершила атаки города Хан-Шейхун, Кафр-Баттих и несколько других населенных пунктов, в результате которых погибли по меньшей мере еще 12 мирных жителей.

Как утверждают спасатели, в результате крупной воздушной кампании, которую Россия ведет с конца апреля, погибли более 1500 человек. При этом более половины жертв были среди гражданского населения.

Мы также писали о гибели 14 человек в результате бомбардировок проправительственными силами Башара Асада города Хбейт и сел Сарджа и Бару в Идлибе.


Кроме того, сообщалось взрыве заминированного автомобиля в небольшом городе Аазаз на северо-западе Сирии, в результате чего погибли не менее 13 человек.

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Тег Сирия, гражданская война, авиаудар, бомбардировка, Идлиб

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