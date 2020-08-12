Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко

Россия прислала в Беларусь своих силовиков, потому что ситуациz выходит из-под контроля президента этой страны Александра Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля. Об этом идет речь в нашем материале "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси".

"То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей украинской Революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с Россией", – сказал он.

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Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако Кремль на помощь белорусской власти отправил российских силовиков для подавления протестов.

"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит – Авт.), Гончара (бывший председатель ЦИК Виктор Гончар, убит – Авт.), других убитых КГБ, а значит Москвой и Лукашенко, выбрана правильная тактика, когда идет безличное управление процессом. И это хорошо видно по электронным сетям, спецсистемам связи, кодифицированным системам. Но все прекрасно понимают, кто администратор, в каком микрорайоне, на который завязан этот клубок. Поэтому, когда люди собираются в группы и что-то атакуют, эти вещи не стихийные. Эта тактика использовалась в Гонконге, во время "Африканской весны". Поэтому тема, когда выбрано 40 городов и там проходят акции, во-первых, это сразу растянуло спецвойска, ну и понятно, что это сразу вызвало за собой то, что Россия ввела войска. Со вчерашнего дня Витебск, Гомель и Минск – там это уже не скрывается. Они с российской экипировкой разгоняют белорусов", – сказал Безсмертный.

Он уверен, что дальше белорусский кризис будет накручиваться, эмоции нарастать, поскольку злость людей достигла предела.

"Мы не знаем той части, которая засекречена. Почему? Потому что, как только люди где-то в районе двух часов ночи расходятся, их отрядами спецназа загоняют в подъезды и просто ломают. Знаете, говорят, что результатом Второй мировой войны для белорусов было "где три березы, там могилы", а сейчас у Минска нет неокровавленного подъезда, потому что людей там просто кромсают. Отсюда очевидно, что все это будет набирать страшных эмоций. Очень важна сейчас позиция мирового сообщества, европейского сообщества, соседей. Плохо, что они либо такие хилые, либо оттягивают во времени необходимость принятия решения. Ведь это Лукашенко, для него ничего не значит, что его не поздравили, хотя на дипломатическом языке непоздравление – это непризнание выборов. В этой ситуации он "молится" на Москву и надеется, что Путин его спасет", – сказал дипломат.

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Безсмертный уверен, что Лукашенко ситуацию уже не контролирует – ее ведет президент РФ Владимир Путин. По его словам, это доказывает и та жестокость в отношении людей, которая не присуща белорусам.

"Белорус – это европеец, я их знаю и видел в работе. Белорусы почтительны к закону люди, спокойные, рассудительные. А когда я вижу шум, крик, надрыв – это типичный кремлевский подход, что еще больше будет накалять ситуацию. И процесс, когда представители регулярных войск переходят на сторону восставших, будет увеличиваться. Если протесты продержатся еще несколько дней, Лукашенко там не будет. И сейчас очень важно, чтобы из Европы прозвучало – в Беларуси должно быть сформировано переходное правительство. Параллельно санкции. Также очень важно, чтобы свое слово сказал Киев, а не был таким вялым. Вспомните Грузию 2008 года. Даже там позиция Украины сыграла колоссальную роль. Миру надо прийти и смотреть реальными глазами на ход событий. Цель Путина – восстановление имперской России. Для меня события в Беларуси – это лакмусовая бумажка. Путин не остановится. Он зажжет что угодно. Вот увидите, следующая стадия – на улицах Минска появятся бронетранспортеры. Если они не помогут, появятся танки. Путин пойдет на все, ему нужен немощный президент Лукашенко. А дальше будут Балтийские страны", – резюмировал бывший посол.

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Отметим, что у России свое видение, как надо справляться с массовыми протестами. Как сообщали новости "Сегодня", в Госдуме посоветовали Лукашенко продолжить бойню в Беларуси. Российский депутат Калашников считает, что жесткие меры помогут закончить революцию в стране за два-три дня.

Тем временем в Беларуси минула третья ночь кровавых протестов. Белорусские силовики разошлись не на шутку: они оттесняют демонстрантов из центра к окраинам города. Доходит до того, что стреляют в простых прохожих, задерживают граждан, которые передвигаются поодиночке.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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