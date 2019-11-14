Россиянам в Беларуси жить лучше, чем в России – Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Несмотря на близость и глубину сотрудничества, Россия считает своих союзников в Беларуси нахлебниками, заявил президент Александр Лукашенко, выразив недовольство таким отношением россиян.

На совещании с председателем Госпогранкомитета и госсекретарем Совета безопасности Республики Баларусь по поводу пограничных проблем с РФ Лукашенко пожаловался на постоянные упреки Москвы.

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"Нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать", – цитирует его БелТА.

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Лукашенко предложил посчитать, во сколько белорусской казне обходится защита совместной границы с Россией, и напомнить Кремлю о противовоздушной обороне.

"Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", – пожаловался белорусский лидер.

Он предложил вынести все эти вопросы на обсуждение на уровне правительств и указать на помощь, которую Минск оказывает Кремлю.

"Чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что между Россией и Беларусью действует Договор о Союзном государстве, конечной целью которого должно стать слияние двух стран в единое целое. В то же время Александр Лукашенко ранее заявлял, что его страна не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал эксклюзивный материал о том, как агрессивная политика России, направленная на сближение с соседним государством, угрожает не только суверенитету Беларуси, но и региональной безопасности в целом и Украины в частности.

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