Российские наемники в Ливии: Триполи просит помощи у США

Россияне вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить конфликт, заявил министр

Фото: пресс-служба СБУ

Министр внутренних дел поддержанного ООН правительства Ливии Фатхи Башага обвинил Россию в разжигании многомесячного конфликта в Ливии с тем, чтобы распространить свое влияние на страну-производителя нефти, и призвал США усилить свои усилия для прекращения конфликта.

"Россияне вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить конфликт, вместо того, чтобы найти решение", – сказал министр Фатхи Башага в интервью Bloomberg в Тунисе перед его визитом в Вашингтон.

"Доказательство – дислокация в Ливии военных "Вагнер". Ранее они присылали их в Сирию, центральную Африку. Где бы ни появлялись боевики "Вагнера", происходит разрушение", - заявил Башаґа.

Ранее сообщалось, что в Ливию в течение последних шести недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнера". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

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Российские снайперы принадлежат к ЧВК "Вагнера", которая также участвовала в боевых действиях в Сирии. По данным издания, российских снайперов отличает тип пуль, использовавшихся на Донбассе. Так, по словам врачей полевого госпиталя южнее Триполи, в последнее время характер ранений изменился: узкие отверстия в голове или туловище от пуль, которые мгновенно убивают жертву и остаются в теле.

Сотрудник европейских силовых структур рассказал, что отсутствие выходных отверстий — признак экспансивных боеприпасов, применявшихся российскими снайперами на Донбассе.

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Наемники воюют на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара. Его противников поддерживает Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание, коалиции покровительствует только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.

Ранее маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

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