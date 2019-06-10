Российских пропагандистов снова не пустили в Молдову

Съемочную группу "Пятого канала" задержали в аэропорту Кишинева

Фото: Pixabay

Как минимум в третий раз с начала года служащие пограничной службы Молдовы не впустили в страну сотрудников российских пропагандистских СМИ.

По данным российской прессы, вслед за работниками НТВ и "Россия1", которым отказали в праве въезда в феврале, 9 июня аналогичная участь настигла и сотрудников "Пятого канала" после прохождения паспортного контроля в аэропорту Кишинева.

В то же время в пресс-службе пограничной полиции Молдовы эту информацию подтвердить не смогли.

По неподтвержденной информации, после проверки документов у российских пропагандистов их все же впустили в Молдову.

Напомним, что пограничная полиция Молдовы уже не впервые отказывает во въезде в страну съемочным группам из России. В частности, в феврале в страну запретили въезжать журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой, которая прилетела в Кишинев на самолете из Стамбула.

Кроме того, как мы уже писали, прошлой осенью грузинские власти отказались впускать в страну направлявшихся на медиафорум в Тбилиси российских журналистов из-за их визита на оккупированные РФ территории Грузии - Абхазию и Южную Осетию.

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