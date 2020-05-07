Российских пропагандистов выгнали из Беларуси из-за лжи о коронавирусе

Минск лишил аккредитации двух российских репортеров после визита на кладбище под Минском

Регулярная ложь российских пропагандистов достала даже ближайших союзников Кремля – после того как президент Беларуси Александр Лукашенко выругался на журналистов соседней страны, к ним применили более действенные меры.

После трансляции фейковых новостей, "изобличающих" настоящие масштабы коронавирусной эпидемии в Беларуси Министерство иностранных дел этой страны лишило аккредитации репортерскую группу Первого канала из двух человек.

Это случилось после того, как российские пропагандисты посетили городское кладбище в Столбцах, расположенных неподалеку от Минска, и выдали могилы молодых людей, погибших в ДТП в прошлом году, за жертв коронавируса.

Реклама

В целом в одном репортаже россияне показали семь ложных утверждений, за что и были лишены аккредитации.

Как утверждают Naviny.by, ими могли быть корреспондент Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк.

В тренде США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео

На Первом канале уже отреагировали на решение Минска.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", – заявили в пресс-службе кремлевского канала.

Реклама

Напомним, ранее Лукашенко назвал коронавирус психозом и рассказал, что реально угрожает людям. Президента Беларуси больше волнует паника, возникшая на фоне распространения коронавируса, а не сама инфекция.

При этом СМИ сообщают о том, что из белорусских больниц начали выносить трупы по ночам, чтобы занизить смертность от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама