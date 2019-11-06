Российских военных закидали камнями в Сирии: видео

В России утверждают, что патрулирование прошло без инцидентов

Сирийские курды, которые ранее закидали картошкой американских военных, выступили резко против присутствия российских и турецких войск на своей территории и закидали камнями один из военных патрулей этих стран.

Инцидент произошел 5 ноября около города Кобани на севере Сирии, где турецкие и российские войска начали второе совместное патрулирование, сообщает Reuters.

В связи с этим у Кобани собралась толпа местных жителей, которые скандировали лозунги с призывами к турецким и российским военным убираться прочь.

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Кроме того, они бросали камни в проезжающие мимо бронемашины, а одну из них несколько десятков человек сумели остановить. Протестующие также залезли на один из автомобилей российской военной полиции.

При этом по данным Министерства обороны РФ, во время патрульной миссии инцидентов не было.

Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Турции провели военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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