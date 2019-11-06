Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Российских военных закидали камнями в Сирии: видео

6 ноября, 12:29

В России утверждают, что патрулирование прошло без инцидентов

Сирийские курды, которые ранее закидали картошкой американских военных, выступили резко против присутствия российских и турецких войск на своей территории и закидали камнями один из военных патрулей этих стран.

Инцидент произошел 5 ноября около города Кобани на севере Сирии, где турецкие и российские войска начали второе совместное патрулирование, сообщает Reuters.

В связи с этим у Кобани собралась толпа местных жителей, которые скандировали лозунги с призывами к турецким и российским военным убираться прочь.

Реклама

Кроме того, они бросали камни в проезжающие мимо бронемашины, а одну из них несколько десятков человек сумели остановить. Протестующие также залезли на один из автомобилей российской военной полиции.

В тренде
В ИГИЛ новый предводитель, а "Северному потоку – 2" все-таки быть: главные события мира

При этом по данным Министерства обороны РФ, во время патрульной миссии инцидентов не было.

Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Турции провели военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Сирия Турция курды сирийцы армия РФ армия России

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции сообщили неприятную новость для туристов
В Турции сообщили неприятную новость для туристовTravel
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...