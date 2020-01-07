Роухани упомянул о сбитом США иранском авиалайнере с 290 пассажирами на борту

Хасан Роухани / Фото: AFP

Президент Ирана Хасан Роухани, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам в Иране, напомнил об авиакатастрофе 1988 года, когда ВМС США сбили иранский авиалайнер, в результате чего погибли находившиеся на его борту 290 человек.

"Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу", — написал Роухани на своей странице в Twitter.

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4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики. Число 52 связано с захватом заложников в посольстве США в Иране 4 ноября 1979 года, когда во время революции было захвачено американское посольство в Тегеране и его сотрудники. Захватчики требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

Напомним, что эскалация конфликт на Ближнем Востоке началась после того, как в Багдаде в результате операции американских военных погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель – бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

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