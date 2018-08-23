С космодрома в Латинской Америке успешно запущена ракета-носитель легкого класса Vega

Ракета-носитель легкого класса Vega с европейским спутником Aeolus успешно запущена с космодрома в Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) в Латинской Америке. Старт произведен в 18:20 по местному времени, трансляцию запуска в прямом эфире ведет компания Arianespace, обслуживающая запуски с этой площадки во Французской Гвиане, – передает ТАСС.

"Тяга двигателя в норме, траектория в норме", – прокомментировали в центре управления полетами старт ракеты.

Первоначально запуск Vega с космодрома ГКЦ должен был состояться во вторник, однако старт был отложен на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий. Как объяснили тогда в Arianespace, пуску помешал сильный ветер в районе стартовой площадки.

На орбиту ракета-носитель выводит спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Aeolus. Орбитальный аппарат предназначен для изучения атмосферы Земли и призван повысить качество прогнозов погоды.

Ранее Порошенко доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Президент подчеркнул, что продолжается укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Присутствовавший на пусках ракеты секретарь СНБО Александр Турчинов указал, что ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

По его данным, ракеты этого класса – мощное высокоточное оружие, "способное уничтожать любые морские и наземные цели".

Напомним, в США оценили украинскую крылатую ракету.