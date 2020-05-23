Магия цифр и "час выгула собак": самые странные ограничения на карантине

В Сингапуре нельзя говорить по телефону в транспорте, а в Крыму - отходить от дома дальше 100 метров

Мир понемногу выходит из карантина, вызванного эпидемией коронавируса. В отличие от России, которая за короткий срок взлетела на второе место в мире по количеству зараженных, уступая только Соединенным Штатам, в Европе темпы распространения COVID-19 замедляются. Некоторые страны выходят из карантина даже раньше, чем планировали изначально,отменяя введенные ранее карантинные ограничения для граждан. О том, какие самые странные запреты вводились в разных странах мира, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сингапур

Три года за фейк. Как стало известно в середине апреля, в Сингапуре местного жителя привлекли к уголовной ответственности за слухи о пандемии COVID-19. Представители органов правопорядка установили, что сорокалетний мужчина опубликовал несколько сообщений в Facebook 15 и 16 апреля. В частности, он утверждал, что "жителям следует незамедлительно запасаться продуктами, поскольку в ближайшие дни все рынки и супермаркеты сократят график работы до двух дней в неделю".

"Полиция незамедлительно будет принимать меры в отношении всех, кто распространяет фальшивую информацию", - указывалось в сообщении местных правохранителей.

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"Жители страны должны обращаться за информацией к официальным источникам, а также избегать передачи слухов и ложных сведений, что может вызвать страх и тревогу в обществе", - отметили в полиции, добавив, что за подобные правонарушения грозит лишение свободы сроком до трех лет и/или штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов (7 тыс. долл. США).

Запрет на разговоры по телефону в транспорте. Кроме того, местныевласти запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также требуют свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи инфекций.

"Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах", — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон 20 мая.

По словам чиновника, в сложившейся ситуации властям необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности.

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"Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом. Сохранится обязательное ношение защитных масок", – напомнил Вон.

Панама, Колумбия, Боливия

По гендерному признаку и последней цифре в документах. 25 марта президент Панамы Лаурентино Кортисо ввел новые правила карантина на фоне пандемии коронавируса, сообщила Deutche Welle (правда, они сделали это 1 апреля).

Отныне и до окончания карантина мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Так, жителям страны ежедневно отводилось два часа в период с 6:30 до 19:30 на закупку жизненно необходимых вещей. При этом женщинам можно ходить за покупками лишь по понедельникам, средам и пятницам, а мужчинам – по вторникам, четвергам и субботам. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.

Нужно отметить, что такой "нумерологический" принцип не является эксклюзивным изобретением панамских властей. В некоторых городах Колумбии гражданам разрешается выходить на улицу на основании последнего номера их национального идентификационного номера. Например, людям с идентификационным номером, заканчивающимся на 0, 7 или 4, позволяется покидать дом в понедельник, а тем, у кого идентификационный номер заканчивается на 1, 8 или 5, разрешается выходить на улицу во вторник.

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Соседняя Боливия предложила аналогичный подход.

Сербия

Как утверждают журналисты ВВС, в какой-то момент правительство Сербии ввело "час выгула собак" с 20:00 до 21:00 для тех, кто находится в изоляции. Но из-за массовых протестов хозяев четвероногих указ пришлось отменить. Так, по словам ветеринаров, пропуск вечерней прогулки может ухудшить состояние собак с проблемами мочеиспускания и "ухудшить основные гигиенические условия в домах людей".

Крым

Большой Брат на страже карантина. Карантинные ограничения в оккупированном Крыму журналисты портала "Крым. Реалии" называют не иначе, как "масштабный социальный эксперимент по ограничению прав и свобод граждан". Так, под предлогом противодействия вирусу COVID-19 власти существенно ограничили передвижение и ввели систему контроля над крымчанами посредством мобильных телефонов.

Обращает на себя внимание то, что отдельные решения и рекомендации не коррелируют друг с другом, пишет портал. Например, крымчан обязали сидеть дома, но разрешили выносить мусор и выгуливать собак. При этом нельзя отходить от дома дальше, чем на сто метров – иначе штраф на 4 тыс. рублей (1,4 тыс. грн) и до 300 тыс. рублей для юридических лиц (108,9 тыс. грн). Для крымчан старше 65 лет ввели дополнительное ограничение: для выхода из дома необходимо иметь при себе специальный пропуск, выданный местной администрацией.

При этом непонятно, как собираются отслеживать нарушение карантина, если гражданин отойдет от дома не на 100 метров, а, предположим, на 150.

Напомним, по данным на 23 мая от американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом по всему миру составляет 5 229 441 человек. При этом умерли 338 480 человек, а выздоровели 2 068 174 человек.

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