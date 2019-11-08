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Самый активный вулкан в мире устроил фейерверк: видео

8 ноября, 09:44

Попокатепетль в Мексике выпустил в небо двухкилометровый столб дыма

Незабываемый фейерверк устроил один из самых активных вулканов планеты. Трижды за последние два дня извергался Попокатепетль в Мексике. Столб дыма высотой 2 километра сняли на видео ночью. Из кратера выливалась лава и сыпались раскаленные камни. "Холм, что дымит" уже давно стал визитной карточкой Мексики.

Предыдущее извержение мексиканского вулкана Попокатепетля случилось в конце лета. 13 августа он выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что на Сицилии снова проснулся главный вулкан Европы. Как сообщает агентство ANSA, около 6 часов утра 11 октября случилось очередное извержение – гора "выплюнула" клубы вулканического пепла, сопровождая это небольшими взрывами.

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Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

А еще недавно метеорологи предупредили о грядущем извержении одного из вулканов в Японии. Метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего (по пятибалльной шкале) уровень опасности извержения вулкана Синдаке на острове Кутиноерабу в юго-западной префектуре Кагосима.

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Мексика вулкан извержение Попокатепетль

Источник: Сегодня

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