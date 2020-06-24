Саудовская Аравия ввела жесточайший запрет на хадж: впустят в тысячи раз меньше людей

Из-за коронавируса Саудовская Аравия продолжает вводить ограничения на хадж – после февральских ограничений на въезд иностранцев, Эр-Рияд разрешил совершить паломничество в Мекку и Медину на Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, только тем мусульманам, которые уже находятся в королевстве.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс", 23 июня заявил саудовский министр по делам хаджа Мухаммед Бентен, объяснив это масштабами распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

"Королевство Саудовская Аравия, главная цель которого – всегда позволять мусульманским паломникам проводить хадж в спокойствии и безопасности, и которое с начала пандемии принимало все необходимые меры для защиты паломников, приняло решение, что в хадже в этом году сможет участвовать ограниченное число паломников разных национальностей, кто уже находится на территории Саудовской Аравии", – сказал Бентен.

По словам министра, все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, "пока они не смогут уехать на родину".

В этом году период хаджа приходится с 28 июля по 2 августа и, по оценке Бентена, в паломничестве примут участие около тысячи верующих "может, чуть меньше, может, чуть больше". Обычно в Мекку съезжается более 2 млн мусульман.

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На сегодняшний день в Саудовской Аравии официально зарегистрировали более 164 тысяч случаев инфицирования, а также 1,3 тысячи летальных исходов.

Напомним, что во время Рамадана саудовские власти также призывали верующих по всему миру молиться дома для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.