Саудовская Авария представит доказательства причастности Ирана к атакам в стране

/ Фото: AFP

Министерство обороны Саудовской Аравии обещает представить в среду доказательства причастности Ирана к нападениям на нефтяные объекты в королевстве.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.

"Минобороны проведет пресс-конференцию в среду вечером, на которой будут представлены доказательства причастности Ирана к террористической атаке на объекты компании Saudi Aramco", — отмечается в коммюнике. Из него следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать "использовавшееся в теракте иранское оружие".

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Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

Также американские военные чиновники предложили Трампу различные варианты ответных мер против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала кибератаку, удар по иранским нефтяным объектам или по объектам Корпуса стражей исламской революции в ответ на нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco.

Потом Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок топлива после атак на Saudi Aramco. В сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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