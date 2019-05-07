Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Счет идет на сотни: в ООН назвали число погибших в боях за Триполи

7 мая, 14:10

С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения

За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения. Об этом в Twitter сообщила Всемирная организация здравоохранения ООН в Ливии.

"С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения. Более 50 тысяч были вынуждены бежать", - говорится в сообщении.

Как известно, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ливия, ООН, ВОЗ, Триполи

Вы сейчас просматриваете новость " Счет идет на сотни: в ООН назвали число погибших в боях за Триполи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наступление на Триполи: Ливийская нацармия сделала заявление

Вчера, 08:42

Артиллерийские обстрелы ведутся на южных окраинах столицы Ливии

Ливийская народная армия усилила наступление на Триполи

29 апреля, 21:23

Силы Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи

Армия Хафтара захватила нефтяное месторождение в Ливии

29 апреля, 17:39

Ранее этот район был под контролем сторонников Хафтара

Правительство Ливии санкционировало арест более 60 полевых командиров армии Хафтара

29 апреля, 02:44

Полевых командиров ЛНА руководитель ливийского правительства обвинил в "агрессии" против столицы Триполи

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Певец Александр Маршал "ослеп" прямо на сцене

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Польза от кошачьего мурлыканья

СМИ: российские запасы запрещенных ракет превосходят все ожидания

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Модели Playboy эффектно поздравляют мексиканский клуб с победой

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Жена Зеленского помогала РФ собирать информацию о ВСУ в 2014 году