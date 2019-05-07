Счет идет на сотни: в ООН назвали число погибших в боях за Триполи

С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения

За время боев в районе столицы Ливии Триполи с 5 апреля погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения. Об этом в Twitter сообщила Всемирная организация здравоохранения ООН в Ливии.

"С начала вооруженного конфликта в ливийском Триполи погибли 432 человека, еще 2069 получили ранения. Более 50 тысяч были вынуждены бежать", - говорится в сообщении.

Как известно, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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