Девять человек погибли, более 30 пострадали из-за нападения боевиков в Афганистане

В городе Джалалабад, что на востоке Афганистана, произошла серия взрывов с последующей перестрелкой. Погибли 9 человек, еще более трех десятков пострадали. Об этом сообщает Tolonews.

Сначала 3 взрыва прогремели у здания офиса государственного казначейства: один из боевиков подорвал себя у ворот здания. После этого началась перестрелка между афганскими силами безопасности и несколькими боевиками. Также несколько взрывов были слышны изнутри здания.

Не так давно в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

А вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.