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Сестра Ким Чен Ына назвал отношения КНДР и Южной Кореи "игрушкой в руках США"

17 июня, 06:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По ее словам, Сеул должен был принести извинения

Южная Корея несет ответственность за ухудшение отношений между Пхеньяном, который хочет ввести войска в демилитаризованную межкорейскую зону, и Сеулом, которые в результате превратились в игрушку в руках Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына.

"Вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", — отмечается в заявлении, – сообщает агентство ЦТАК.

"Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США", — заметил Ким Е Чжон. Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.

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Но тем временем именно КНДР, а не Южная Корея, взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в связи с этим, однако раскритиковала действия НПО. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей.

Также смотрите видео о том, как Северная Корея угрожает соседям ракетами.

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США КНДР Южная Корея сестра Северная Корея

Источник: ТАСС

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