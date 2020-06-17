Сестра Ким Чен Ына назвал отношения КНДР и Южной Кореи "игрушкой в руках США"

По ее словам, Сеул должен был принести извинения

Южная Корея несет ответственность за ухудшение отношений между Пхеньяном, который хочет ввести войска в демилитаризованную межкорейскую зону, и Сеулом, которые в результате превратились в игрушку в руках Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, младшая сестра лидера страны Ким Чен Ына.

"Вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества, которые разбрасывают антикорейские листовки и попустительствуют властям Южной Кореи", — отмечается в заявлении, – сообщает агентство ЦТАК.

"Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США", — заметил Ким Е Чжон. Она добавила, что южнокорейская сторона в нынешней ситуации может только "сожалеть и оплакивать" случившееся.

Реклама В тренде Помпео потребовал от России прекратить боевые действия на Донбассе

Но тем временем именно КНДР, а не Южная Корея, взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Республика Корея выразила сожаление в связи с этим, однако раскритиковала действия НПО. Южнокорейское оборонное ведомство заявило о готовности жестко реагировать в случае провокаций со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей.

Также смотрите видео о том, как Северная Корея угрожает соседям ракетами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама