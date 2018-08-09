Северная Корея выдвинула США ультиматум по денуклеаризации

Сегодня, 17:04

КНДР требует, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию

КНДР выдвинула требования США. Фото: AFP
КНДР выдвинула требования США. Фото: AFP

Прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с договоренностями между лидерами КНДР и США невозможен, если Вашингтон будет следовать "старым сценариям" в своей политике в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя МИД КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Если администрация президента (США Дональда) Трампа будет следовать старым сценариям, ей не следует ожидать прогресса по денуклеаризации", – цитирует агентство заявление.

Также в нем отмечается, что ряд официальных лиц в США вовлечен в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.

Ранее информационный портал "Вокс" (Vox) сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
США, КНДР, северная корея, денуклеаризация

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