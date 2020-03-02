Северная Корея запустила первые ракеты в 2020 году

О ракетных испытаниях КНДР сообщили в Сеуле

Военное командование Северной Кореи провело очередные ракетные испытания- первые с ноября, когда Пхеньян испытал два снаряда малой дальности.

Ссылаясь на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, агентство Yonhap сообщает, что пуск состоялся в 12.37 2 марта (5:37 по Киеву) недалеко от города Вонсан на юго-востоке КНДР.

"Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря", – утверждают военные, допустив, что это могут продолжаться начавшиеся 28 февраля ударные учения.

По данным Сеула, максимальная дальность полета ракет составила около 240 километров, а высота – около 35 километров.

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"Разведывательные органы США и Южной Кореи проводят тщательное расследование дополнительных данных Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", – заверили в Южной Корее.

/ Фото: REUTERS/Heo Ran В тренде США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

По этому поводу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал все стороны продолжить диалог и совместные усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

За весь прошлый год КНДР произвела 13 ракетных запусков. Обычно испытывались баллистические ракеты и, как правило, по два снаряда. Последние такие испытания прошли 28 ноября.

Напомним, в феврале прошлого года во Вьетнаме состоялся саммит глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

А в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о готовности к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, даже если это будет политически неудобно.

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