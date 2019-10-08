Северо-запад Китая всколыхнуло мощное землетрясение

/ Фото: Pixabay

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксировали в 117 километрах северо-восточнее города Инин. Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 километрах от китайско-казахстанской границы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Реклама

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама