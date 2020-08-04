Сейсмологи: Взрыв в Бейруте сравним с землетрясением в 4,5 балла

Взрыв в порту Бейрута, жертвами которого стали около 40 человек, был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5. Об этом со ссылкой на иорданских сейсмологов сообщает местное издание "Аль-Хад".

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"Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера", — приводит портал заявление обсерватории.

По словам руководителя обсерватории Махмуда аль-Кариюти, "станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени (соответствует киевскому времени. - Ред.), который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии".

Напомним, губернатор Бейрута Филипп Булос сравнил взрыв в порту с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

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Также сообщалось, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр, расположенного в примерно 250 км в Средиземном море.

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Смотрите видео, как жители Бейрута прятались от мощного взрыва:

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