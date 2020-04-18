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Схождение Благодатного огня "на карантине": появились яркие фото

18 апреля, 16:45

Руслан Ровик

Благодатный огонь доставляют в церкви с учетом ограничений из-за коронавируса

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме сняли на фото корреспонденты ведущих мировых агентств – лампады доставляют в православные храмы без обычного в таких случаях скопления верующих из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.

Фотокорреспондент Reuters сделал снимки главы Греческой Православной Церкви в Вифлееме Епископа Феофилактоса.

Священник со свечей, зажженной от Благодатного огня, прибыл в Церковь Рождества Христова на Западном берегу реки Иордан.

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Напомним, что телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный схождению Благодатного огня в Иерусалиме.

Также стоит добавить, что после того, как в храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь, представители Украинской православной церкви тоже получили этот символ Пасхи и направляются с ним в Украину.

Уже в ближайшее время делегация УПЦ доставит Благодатный огонь со Святой Земли в Украину.

"Пускай всещедрый и всемилостивый Господь через чудесное зажжение нерукотворного огня благословит нашу родную державу Украину и каждого украинца. С наступающим праздником светлого Христового Воскресения. Христос Воскрес", – заявил представитель УПЦ, везущий Благодатный огонь на Родину.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Рождество Иерусалим благодатный огонь

Источник: Сегодня

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