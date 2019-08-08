Беспорядки в Кыргызстане: прокуратура страны сделала важное заявление

Столкновения между сторонниками экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и спецназом под Бишкеком начались после того, как бывший глава государства три раза проигнорировал повестку на допрос в прокуратуру.

Об этом на внеочередной сессии кыргызского парламента 8 августа заявил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, отметив, что в ближайшее время его ведомство собирается дать юридическую оценку произошедшему в Кой-Таш.

"В настоящий момент назначены экспертизы. Всю хронологию мы собираем. В ближайшее время дадим юридическую оценку произошедшему", — сказал он.

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Кроме того, кыргызский действующий президент Сооронбай Жэнбеков отметил, что ранее Атамбаев проходил как свидетель по данному делу.

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"Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении", — сказал Жээнбеков 8 августа.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы задержать бывшего президента. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

В результате беспорядков более полусотни человек получили травмы – 31 из них находятся в больницах, а один спецназовец погиб.

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