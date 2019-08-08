Тысячи человек пришли поддержать опального экс-президента Кыргызстана

Не менее 6 тыс. киргизов собираются выступить против преследования Алмазбека Атамбаева

Тысячи сторонников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева прибыли в село Кой-Таш под Бишкеком, которое накануне стало местом ожесточенных баталий между спецназом и охраной экс-главы государства.

Как сообщила член основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Ажибекова, чтобы поддержать бывшего лидера, в поселок прибыли порядка 6 тыс. человек, из них около 200-250 человек находятся в доме экс-президента.

В то же время, в министерства здравоохранения Кыргызстана сообщили, что количество пострадавших в результате столкновений в Кой-Таш возросло до 52 человек, из них 31 человек находится в больницах.

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Среди потерпевших оказался и начальник управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов – мужчина впал в кому, ему сделали две операции. Другой пострадавший находится в реанимации.

Ранее сообщалось об одном погибшем – сотруднике спецназа - и 48 пострадавших.

Позже в этот день в Бишкеке планируется провести масштабный митинг в поддержку экс-президента.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы задержать бывшего президента. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

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