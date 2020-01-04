Сильные пожары в Австралии: власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем

По меньшей мере два человека стали жертвами пожаров на острове Кенгуру

Видео: Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны.

Об этом сообщает АВС.

Кроме того, правительство обязалось выделить 20 млн австралийских долларов (13,9 млн долларов США – Ред.) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием.

"Наше сегодняшнее решение — обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых пожаром регионов", — добавил Моррисон.

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В свою очередь газета The Sydney Morning Herald информировала о том, что по меньшей мере два человека стали жертвами пожаров на острове Кенгуру (штат Южная Австралия – Ред.). В связи с этим премьер-министр штата напомнил его жителям о необходимости прислушиваться к предупреждениям властей о ситуации со стихийным бедствием, которую он охарактеризовал как "очень опасную".

Он также отметил, что положение о стихийном бедствии касается шести графств штата, расположенных на юго-восточном побережье региона, оно будет действовать в течение семи дней с даты объявления.

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 15 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

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