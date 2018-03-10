Сирия: боевики начали покидать Восточную Гуту

Сегодня, 04:01

Часть воюющих против правительственных войск отправились в провинцию Идлиб

фото AFP
фото AFP

Небольшие группы исламистских боевиков начали покидать окруженный сирийскими правительственными силами подконтрольный повстанцам анклав Восточная Гута, недалеко от Дамаска.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сирийское государственное телевидение 9 марта показало видео, на котором около десяти бойцов со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и садятся в автобус, информирует ресурс.

Группировка "Джейш аль-Ислам" ("Армия Ислама"), крупнейшая из нескольких групп боевиков в Восточной Гуте, заявила, что представителей джихадистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" эвакуируют в северную провинцию Идлиб.

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Согласно сообщению, решение об эвакуации приняли на консультациях с ООН, несколькими неназванными международными сторонами и гражданскими лидерами из Восточной Гуты.

"Джейш аль-Ислам" воюет с силами президента Сирии Башара Асада в более чем семилетней гражданской войне в Сирии. Если повстанцы покинут анклав, это может положить конец насилию в регионе. За последние две недели во время наступления на Восточную Гуту сирийская армия при поддержке артиллерии и авиации, захватила около половины территории, которую когда-то контролировали повстанцы. По оценкам правозащитников и медиков, в результате этого погибли около тысячи гражданских жителей.

Напомним, вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

Между тем сирийские правительственные войска и союзные им силы продвигаются глубже в анклав. По состоянию на утро 6 марта они контролировали около 40 процентов территории Восточной Гуты.
Сирия, боевики, гута, Идлиб, Восточная Гута

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