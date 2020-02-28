Эрдоган и военные шесть часов обсуждали ситуацию в Идлибе

Экстренное совещание по ситуации в Идлибе, где обстреляли турецких военных, которое проходило под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана, длилось более шести часов. Об этом заявили в администрации турецкого лидера.

По информации телеканала NTV, в заседании принимали участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. По турецким военным был нанесен воздушный удар сирийскими военными.

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Также в ночь на 28 февраля группа неизвестных собралась возле генконсульства РФ в Стамбуле, чтобы выразить протест против действий сирийской армии и президента арабской республики Башара Асада. Они также выразили недовольство в связи с тем, что Россия поддерживает правительство в Сирии.

Заметим, что после инцидента в Сирии в Турции начались перебои в работе соцсетей. Напомним, что практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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