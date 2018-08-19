Сирийские войска ликвидировали 99 террористов

Удары по оборонительным рубежам противника были нанесены из артиллерийских и танковых орудий

Элитные части сирийской армии в ходе операции в горном каньоне Телль-эс-Сафа на востоке провинции Эс-Сувейда ликвидировали 99 террористов из группировки "Исламское государство". Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", – передает ТАСС.

По ее информации, удары по оборонительным рубежам противника были нанесены из артиллерийских и танковых орудий. К операции подключились также сирийские ВВС, которые уничтожили командные пункты и склады с боеприпасами боевиков.

В Телль-эс-Сафе находится последний форпост банд ИГ на юго-востоке Сирии.

Правительственные силы наступают на него с южного и западного направлений. Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, 16 августа им удалось на двух участках фронта овладеть стратегическими высотами. Сейчас сирийские военнослужащие пытаются закрепиться на занятых позициях.

Как указывает "Аль-Ватан", командование ВС республики поставило перед войсками задачу замкнуть кольцо окружения вокруг форпоста ИГ и принудить противника к капитуляции. С этой целью в Эс-Сувейду переброшены армейские подкрепления из провинции Дамаск, которые отрезали боевикам путь отступления в район Сирийской пустыни у границы с Ираком.

Напомним, боевые действия в Сирии пошли на спад, но там сохраняется опасность гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Как известно, операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако до сих пор в Сирии находятся российские военные, которые принимают участие в авиаударах по силам оппозиции.