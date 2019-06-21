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Скандал с российским депутатом: в Тбилиси началась новая акция протеста

21 июня, 19:40

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек

Фото: twitter.com/OCMediaorg
Фото: twitter.com/OCMediaorg.

У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. Кроме того, к акции протеста присоединяются студенты, которые большой колонной идут к парламенту.

За несколько часов до начала акции протеста к зданию парламента были стянуты большие силы полиции.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

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Тег Грузия, протест, оппозиция, беспорядки, Тбилиси

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