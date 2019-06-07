Скандал с "ядовитой" российской нефтью: Лукашенко недоволен компенсациями

Президент Беларуси напомнил, что его страна больше остальных пострадала из-за "грязной" нефти из России

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin.

Вопрос компенсации потерь, которые Беларусь понесла из-за поставок некачественной нефти из России в апреле, следует решать в деловом ключе, считает глава республики Александр Лукашенко.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", — сказал он 7 июня.

Лукашенко напомнил о том, что его страна сильнее остальных пострадала из-за ухудшения качества российской нефти.

"Нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн", — сетует белорусский президент.

Напомним, что 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

На этом фоне выросли и оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине.

Как мы уже писали, прокачка чисто нефти в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" возобновилась только 2 мая.

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