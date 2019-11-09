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Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна

9 ноября, 17:45

На ролике можно увидеть отношения собаки с хорьком

В социальных сетях набирает популярности совместная страничка необычной парочки – немецкой овчарки по кличке Нови и хорька Пакко. Хозяйка долгое время приучала собаку с приязнью относиться к попугаям, крысам и котам.

Когда Нова доказала свое дружеское отношение, появился хорек, и животные быстро понравились друг другу. Теперь они вместе играют, путешествуют и даже дремлют "в обнимку".

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Напомним, ранее мы сообщали о тревоге зоозащитников – украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние.

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Также ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве проходил марш в защиту животных. Активисты выступают за гуманное отношение и помощь бездомным животным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди прошли по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!"

К акции в Киеве присоединились и полярники. Так, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше, чем основную акцию.

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животные собака хорек

Источник: Сегодня

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