"Смерть" президента Туркменистана: стало известно, что случилось с Бердымухамедовым
Туркменбаш не появлялся на публике с 5 июля
Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев признал, что его слова о смерти 61-летнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова оказались неправдой.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook, публично извинившись перед "родными и близкими президента, а также всеми гражданами Туркменистана".
По словам Рубаева, тот же источник, который ему изначально сообщил о смерти туркменбаши, это же и опроверг.
Тем временем, в Туркменистане от имени Бердымухамедова опубликовали поздравление медицинских работников с их профессиональным праздником, которое якобы было подписано 21 июля.
Самого президента на публике не видели с 5 июля, а с 15 июля он находится в официальном отпуске, и информации о его местонахождении нет.
Что любопытно, президент даже пропустил встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая ранее в этом месяце посетила Ашхабад.
С ссылкой на собственные источники в политических кругах Туркмнистана Лента.ру сообщила, что Бердымухамедов отправился в Германию, где 10 дней в тяжелом состоянии находится его мать Огулабат Бердымухамедова.
Напомним, что туркменские дипломаты также не подтвердили информацию о смерти президента Туркменистана, назвав эту информацию "абсолютной ложью".
Как известно, Гурбангулы Бердымухамедов известен своими одиозными увлечениями – как то сочинение эстрадной музыки и даже рэпа.
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