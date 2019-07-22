"Смерть" президента Туркменистана: стало известно, что случилось с Бердымухамедовым

Туркменбаш не появлялся на публике с 5 июля

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: сайт Кремля

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев признал, что его слова о смерти 61-летнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова оказались неправдой.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook, публично извинившись перед "родными и близкими президента, а также всеми гражданами Туркменистана".

По словам Рубаева, тот же источник, который ему изначально сообщил о смерти туркменбаши, это же и опроверг.

Тем временем, в Туркменистане от имени Бердымухамедова опубликовали поздравление медицинских работников с их профессиональным праздником, которое якобы было подписано 21 июля.

Самого президента на публике не видели с 5 июля, а с 15 июля он находится в официальном отпуске, и информации о его местонахождении нет.

Что любопытно, президент даже пропустил встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая ранее в этом месяце посетила Ашхабад.

С ссылкой на собственные источники в политических кругах Туркмнистана Лента.ру сообщила, что Бердымухамедов отправился в Германию, где 10 дней в тяжелом состоянии находится его мать Огулабат Бердымухамедова.

Напомним, что туркменские дипломаты также не подтвердили информацию о смерти президента Туркменистана, назвав эту информацию "абсолютной ложью".

Как известно, Гурбангулы Бердымухамедов известен своими одиозными увлечениями – как то сочинение эстрадной музыки и даже рэпа.

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