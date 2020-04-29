Смерть в раю: на Бали умерли супруги из Украины

После скандала с эвакуацией украинцев с Бали правоохранительные органы Индонезии, где расположен курорт, сообщили о смерти на острове двух граждан Украины.
Как сообщает местное издание Detik, тела мужчины и женщины обнаружили 28 апреля в номере их отеля, расположенного в районе Кедонганан Бадунг.
В полицию обратился владелец отеля после длительного отсутствия пары. Он поручил вскрыть замок и обнаружил украинцев лежащими на полу.
Причина смерти пока что не была установлена, однако в полиции округа Денпасар, в котором расположена гостиница, отметили отсутствие следов насильственной смерти.
Отмечается, что в качестве меры предостережения тела украинцев увезли в соответствии с протоколом COVID-19, обработав дезинфицирующим средством.
Напомним, ранее в этом году гражданин Украины погиб на другом курорте – его тело обнаружили после схождения лавины в грузинском районе Местия.
А в прошлом году украинку Юлию Билегуб убили в турецкой Антальи. По подозрению в убийстве был задержан житель курорта, с которым женщина по версии следствия распивала алкоголь и которой он якобы предложил секс за деньги.
О скандале после эвакуации украинцев с Бали из-за коронавируса смотрите в видеосюжете:
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