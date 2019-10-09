Смертельное кораблекрушение в Атлантике: как идет поиск украинцев

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины, в основном жители Одессы и региона.
Как сообщил судовладелец, в ночь на 8 октября экипаж судна Alp Striker, которое участвует в поисковой операции, получило сигналы, которые могли исходить с места кораблекрушения.
В связи с этим французский спасательный центр CROSS AG задействовал еще три судна, а власти США выделили спецсамолет Hercules C-130.
"Поисковые операции при участии Alp Striker, а также беспилотников, трех других судов и американского самолета Hercules C-130, на данном этапе не дали результатов", – констатируют в пресс-службе Bourbon Offshore.
Как отмечается, кризисный центр и руководство компании ежедневно оказывают поддержку семьям членов экипажа Bourbon Rhode.
На данный момент продолжаются поиски семи из 14 моряков, которые находились на Bourbon Rhode в момент случившегося 26 сентября кораблекрушения. 10 членов экипажа были выходцами из Украины, в большинстве своем – из Одесской области.
Ранее мы сообщали, что на месте крушения удалось спасти троих человек, в том числе и двух украинцев. Также известно, что спасатели достали из воды тела четырех погибших моряков.
О другом кораблекрушении с украинцами, которое случилось в начале этого года возле берегов Турции, вы можете узнать в видеосюжете:
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