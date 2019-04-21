Смертельные взрывы в Шри-Ланке: виновные установлены
Полиция Коломбо определила причастных к кровавой трагедии в шри-ланкийских городах
Правоохранительным службам Шри-Ланки удалось установить организаторов взрывов, прогремевших в стране 21 апреля, и жертвами которых по последним данным стали 187 человек.
Об этом в день атаки сообщил местный министр обороны Руван Вийеварден.
"Виновные установлены. В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее", — сказал он.
Глава оборонного ведомства не сказал, кого именно власти подозревают в смертельных терактах, но заверил в том, что правительство "предпримет все необходимые для этого шаги, мы будем их преследовать вне зависимости от их религиозных убеждений".
В то же время, по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.
Напомним, что объектами атаки стали три элитные отели в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Стоит отметить, что на данный момент ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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