Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Смертельные взрывы в Шри-Ланке: виновные установлены

Сегодня, 14:39

Полиция Коломбо определила причастных к кровавой трагедии в шри-ланкийских городах

Теракт в Шри-Ланке. Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Теракт в Шри-Ланке. Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte.

Правоохранительным службам Шри-Ланки удалось установить организаторов взрывов, прогремевших в стране 21 апреля, и жертвами которых по последним данным стали 187 человек.

Об этом в день атаки сообщил местный министр обороны Руван Вийеварден.

"Виновные установлены. В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее", — сказал он.

Глава оборонного ведомства не сказал, кого именно власти подозревают в смертельных терактах, но заверил в том, что правительство "предпримет все необходимые для этого шаги, мы будем их преследовать вне зависимости от их религиозных убеждений".

В то же время, по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.

Напомним, что объектами атаки стали три элитные отели в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.


Стоит отметить, что на данный момент ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв, атака, Пасха

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельные взрывы в Шри-Ланке: виновные установлены". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы на Шри-Ланке: власти ввели комендантский час и заблокировали соцсети

Сегодня, 14:10

Полиция Шри-Ланки предупреждала население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов

На Шри-Ланке в церквях во время празднования Пасхи прогремели взрывы: 80 человек ранены

Сегодня, 08:00

Еще два взрыва произошли в отелях в Коломбо

Взрывы во время празднования Пасхи на Шри-Ланке унесли жизни 25 человек

Сегодня, 08:29

Еще около 300 людей получили ранения

На Шри-Ланке вакансия палача произвела фурор

7 марта, 17:49

После того как в стране восстановили смертную казнь через повешение, люди не против необычной работы

На Шри-Ланку обрушились сильные ливни: есть жертвы и пострадавшие

8 октября 2018, 08:56

Из-за разбушевавшейся стихии тысячи людей пришлось эвакуировать

Убивать людей за деньги: на Шри-Ланке появилась необычная вакансия

14 февраля, 18:21

Власти страны решили вернуть смертную казнь и подали в газету объявление о не самой привлекательной вакансии

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

На острове Бали задержали украинского “оборотня в погонах”

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда

"Вырезал про Украину": Маршал поскандалил с Дудем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Кому опасно пить кефир?

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Идеальный вес женщины (таблица)

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией