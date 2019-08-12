Смертельный оползень в Мьянме: количество жертв выросло

Под завалами склона горы Ма-Лат обнаружили еще восемь тел

Количество жертв оползня, который сошел в штате Мон в Мьянме, выросло до 59 человек.

"Спасательные операции продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все тела жертв не будут найдены", – заявили пожарной службе страны.

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Ранее сообщалось о 51 погибшем.

На фоне обрушившихся на Юго-Восточную Азию муссонов в пятницу, 9 августа, у горы Ма-Лат обвалился склон. В результате 27 жилых домов и пять автомобилей оказались погребены под потоком грязи и камней. Пассажиров одного из затопленных авто удалось спасти.

Помимо того, из-за муссонов некоторые школы в Мьянме затопило, а другие закрыты с конца прошлой недели.

Напомним, в Индии жертвами муссонов стали не менее 106 человек. В одном только штате Бихар более 8,55 млн человек оказались в зоне стихийного бедствия.

Из-за стихии во многих индийских городах обрушились здания, под завалами которых погибли десятки человек. В частности, водой подмыло фундамент домов в штате Химачал-Прадеш и крупнейшем городе страны Мумбаи.

Помимо того, досталось из-за непогоды и жителям Пакистана - смертоносные ливни и наводнения в Кашмире отняли жизни по меньшей мере 22 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести.

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